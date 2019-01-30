Нижегородский депутат, ославившийся «липовым» дипломом, сдаёт мандат

Нижний Новгород, , 03:56 — REGNUM Нижегородский депутат Валерий Гельжинис, получивший печальную славу историей с поддельным дипломом, решил досрочно покинуть думу города. Данный вопрос депутаты рассмотрят сегодня, 30 января 2019 года, в рамках очередной сессии. Он внесён 12-м пунктом основной повестки, сразу после досрочного сложения полномочий депутата Сергея Каргина, ранее также заявившего о сдаче мандата раньше срока. Эксперты прогнозируют, что и эти две добровольные отставки не последние, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Член фракции «Справедливая Россия» Валерий Гельжинис представляет интересы жителей, входящих в 16-й одномандатный избирательный округ, является зампредседателя постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, а также состоит в постоянной комиссии по городскому хозяйству. Помимо этого, он числится руководителем регионального отделения общероссийской общественной организации помощи и содействия инвалидам и лицам, нуждающимся в социальной защите, и вице-председателем Нижегородской областной общественной организации «Федерация регби РН».

«Прославился» депутат после того, как в отношении него началась проверка по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). Следователи выяснили, что во время предвыборной кампании в 2015 году он предъявил в комиссию фальшивый диплом об образовании из Астраханского морского колледжа. Дело возбуждать не стали, объяснив истечением срока давности. Известен народный избранник и тем, что в 2016 году был признан банкротом как физлицо.

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Сергей Каргин, победу которого на выборах многие эксперты связывают с тем, что по другому участку шёл известный бизнесмен-однофамилец, написал заявление о своей досрочной отставке ещё 11 января 2019 года.

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Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отмечает, что осенью довыборы возможно будут не только на участках Каргина, Гельжиниса и сложившего ранее свои полномочия Алексея Гойхмана.

«Возможны довыборы в округе №24, если находящийся в СИЗО Николай Ингликов, сложит полномочия», — уточняет он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Гойхман, избиравшийся в думу начиная с 2005 года, ушёл с поста главы комитета по транспорту в середине декабря 2018 года, а в преддверии новогодних каникул он досрочно сдал и мандат.

Николай Ингликов, ранее руководивший муниципальным предприятием по управлению кладбищами, проходит фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 160 тыс. рублей. С марта 2018 года он пребывает в СИЗО, в качестве меры пресечения ему избран арест.

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