«Пропадающий» депутат Нижегородской гордумы хочет сложить полномочия

Нижний Новгород, , 21:15 — REGNUM Депутат гордумы Нижнего Новгорода Сергей Каргин намерен досрочно сложить полномочия. Заявление об уходе с депутатского поста по собственному желанию он написал 11 января, сообщили ИА REGNUM в аппарате городского парламента.

Соответствующий вопрос депутаты рассмотрят на сессии 30 января.

Напомним, Каргин — беспартийный. Входит в состав постоянных комиссий думы по социальной политике и по транспорту и связи. В выборах депутатов гордумы VI созыва участвовал по одному округу вместе с Дмитрием Каргиным — широко известным в городе предпринимателем, который осуществляет пассажирские перевозки по одному из самых популярных городских маршрутов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в гордуму якобы уже поступало заявление от Каргина о сложении полномочий в октябре 2018 года. Написанное от руки заявление в парламент доставил курьер.

«К сожалению, не имея точных доказательств о личном желании Сергея Каргина выйти из состава депутатов, мы не можем этот вопрос вынести на заседание гордумы, потому что это будет нелегитимно. Специально говорю, чтобы развеять все слухи», — отмечал спикер Дмитрий Барыкин.

Причем известно, что Каргин не посещал заседания законодательного органа с апреля 2018 года. Руководству думы так и не удалось его отыскать. Высказывались предположения, что он уехал на заработки вахтовым методом на север.

Депутат Александр Котюсов в качестве шутки даже предлагал привлечь к поиску народного избранника волонтеров.

Позднее Каргин развеял все слухи, сообщив, что не собирается покидать думу. В декабре 2018 года он все-таки появился на одном из заседаний.