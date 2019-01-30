Среда, 30 Января 2019 года
02:24:25 МСК

Американская разведка «раскрыла тайну» Москвы и Пхеньяна?

Политика

Ответ Пхеньяна разведчики «не узнали»

Вашингтон, 30 января 2019, 01:49 — REGNUM  Американские разведчики узнали о том, что Москва тайно предложила Пхеньяну сотрудничество по ядерной программе, пишет газета The Washington Post.

Издание, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что действия Москвы о тайных переговорах с Пхеньяном были раскрыты в конце года. Сами переговоры якобы походили осенью 2018 г.

Цель переговоров российских властей была в том, чтобы запустить на территории Северной Кореи свою АЭС с вывозом отходов производства на российскую территорию. При этом Пхеньян должен отказаться от производства ядерного оружия. Ответ Пхеньяна разведчики «не узнали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, публикация сделана на фоне обсуждения в Вашингтоне предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Читайте подробнее: Названо место встречи лидеров США и КНДР

Читайте ранее в этом сюжете: WP: РФ предложила КНДР построить АЭС в обмен на отказ от ядерного оружия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить