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Йеменские хуситы освободили военнопленного из Саудовской Аравии

Политика

Мусса Аваджи освобожден по гуманитарным соображениям — из-за болезни

Сана, 29 января 2019, 23:41 — REGNUM  Йеменские хуситы освободили военнопленного — гражданина Саудовской Аравии Муссу Аваджи, 29 января передает агентство Reuters.

По информации СМИ хуситов, Аваджи был освобожден в Сане по гуманитарным соображениям, из-за болезни, и отправлен в Саудовскую Аравию самолетом «Красного креста».

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Грифиитс приветствовал освобождение, и выразил надежду, что оно послужит началом реализации Стокгольмских соглашений об обмене тысяч заключенных хуситов и «правительственной коалиции».

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