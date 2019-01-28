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ООН призывает ускорить вывод войск из Ходейды

Политика

«Первоначальные сроки были довольно амбициозными»

Ходейда, Йемен, 28 января 2019, 22:57 — REGNUM  Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс призвал хуситов и «правительственную коалицию» ускорить выведение вооруженных формирований из Ходейды, 28 января передает агентство Reuters.

«Первоначальные сроки были довольно амбициозными. Мы имеем дело со сложной ситуацией на местах… То, что нам нужно увидеть сейчас, это быстрое и полное выполнение положений соглашения», — заявил Гриффитс.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года на переговорах в Швеции стороны конфликта в Йемене договорились о массовом обмене военнопленными, прекращении огня, пропуске гуманитарной помощи, допуске международных наблюдателей и выводе войск из Ходейды.

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