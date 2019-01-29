Вторник, 29 Января 2019 года
20:58:55 МСК

Лидер оппозиции Венесуэлы прокомментировал расследование в отношении него

Политика

Прокуратура Венесуэлы хочет запретить Хуану Гуайдо покидать страну

Каракас, 29 января 2019, 20:58 — REGNUM  Объявивший себя президентом Венесуэлы спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо назвал очередной угрозой расследование, начатое в отношении него генеральной прокуратурой Венесуэлы.

«Это не более чем ещё одна угроза в мой адрес, а также в адрес парламента и провозглашённого правительства республики», — сказал он журналистам.

При этом лидер оппозиции заявил о намерении «продолжать выполнять свои обязательства».

Напомним, ранее сегодня генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о начале расследования в отношении Хуана Гуайдо в связи с ущербом, наносимым стране его деятельностью.

По его словам, прокуратура также обратилась в суд с требованием запретить Гуайдо покидать территорию Венесуэлы на период проведения расследования.

Читайте также: США передали Гуайдо все активы Венесуэлы на американской территории

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить