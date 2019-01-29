Лидер оппозиции Венесуэлы прокомментировал расследование в отношении него

Каракас, , 20:58 — REGNUM Объявивший себя президентом Венесуэлы спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо назвал очередной угрозой расследование, начатое в отношении него генеральной прокуратурой Венесуэлы.

«Это не более чем ещё одна угроза в мой адрес, а также в адрес парламента и провозглашённого правительства республики», — сказал он журналистам.

При этом лидер оппозиции заявил о намерении «продолжать выполнять свои обязательства».

Напомним, ранее сегодня генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о начале расследования в отношении Хуана Гуайдо в связи с ущербом, наносимым стране его деятельностью.

По его словам, прокуратура также обратилась в суд с требованием запретить Гуайдо покидать территорию Венесуэлы на период проведения расследования.

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