США передали Гуайдо все активны Венесуэлы на американской территории

Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Власти США предоставили спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо, который провозгласил себя президентом Боливарианской республики, доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Все финансовые средства правительства Венесуэлы, которые находятся в американской юрисдикции, были переданы под управление американского ставленника Хуана Гуайдо и его окружения.

«Мы призываем другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро», — сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо после того, как ему позвонил вице-президент США майк Пенс, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Гуайдо был тут же признан власти США, Канады, Колумбии, Бразилии, Аргентины, Перу, Чили, а также рядом других стран. Россия, Китай и Турция осудили грубое вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы и заявили, что признают Николаса Мадуро в качестве законного президенте Боливарианской республики.