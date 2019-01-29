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Исламисты взорвали заправочную станцию в столице Сомали

Политика

Число жертв взрыва «намного меньше, чем могло быть»

Исламисты взорвали заправочную станцию в столице Сомали
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Взрыв

Могадишо, 29 января 2019, 20:49 — REGNUM  Террористы взорвали заминированный автомобиль на заправочной станции в столице Сомали, 29 января передает агентство Associated Press.

По сообщению властей Могадишо, в результате теракта на заправке двое человек погибли и пятеро получили ранения. Число жертв взрыва «намного меньше, чем могло быть».

Уже известно, что теракт совершила главная исламистская группировка Сомали «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Гражданская война в Сомали
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