Число жертв теракта в Сомали возросло до 26 человек

Могадишо, , 16:48 — REGNUM Число жертв теракта 22 декабря в столице Сомали возросло до 26 человек, 24 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению представителя полиции Мохаммеда Хусейна, за два дня в больницах Могадишо скончались девять человек. В госпиталях остаются ещё около 20 раненых, состояние многих из них тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря террористы группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали заминированный автомобиль вблизи резиденции президента в центре Могадишо.

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