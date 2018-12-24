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Число жертв теракта в Сомали возросло до 26 человек

Политика

В госпиталях остаются ещё около 20 раненых

Могадишо, 24 декабря 2018, 16:48 — REGNUM  Число жертв теракта 22 декабря в столице Сомали возросло до 26 человек, 24 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению представителя полиции Мохаммеда Хусейна, за два дня в больницах Могадишо скончались девять человек. В госпиталях остаются ещё около 20 раненых, состояние многих из них тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря террористы группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали заминированный автомобиль вблизи резиденции президента в центре Могадишо.

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Гражданская война в Сомали
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