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Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо

Политика

Суд может запретить лидеру венесуэльской оппозиции покидать страну

Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо
The Photographer
Общественное министерство. Венесуэла

Каракас, 29 января 2019, 19:59 — REGNUM  Правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Об этом 29 января сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб, передаёт телеканал Telesur.

По его словам, расследование начато в связи с ущербом, наносимым стране в результате деятельности оппозиционера.

Сообщается, что прокуратура Венесуэлы обратилась в суд с требованием запретить Гуайдо покидать территорию страны до окончания расследования.

Напомним, 23 января Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота.

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Политический кризис в Венесуэле
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