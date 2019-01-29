Итальянские министры предложили прокуратуре судить их вместе с Сальвини

Рим, , 17:07 — REGNUM Решения Маттео Сальвини на посту министра внутренних дел были одновременно и решениями всего правительства, поэтому министры готовы к рассмотрению прокуратурой и их действий, передает Agenzia Italia во вторник, 29 января.

В частности, о своей готовности прийти в суд вместе с Сальвини заявили два других лидера правительства, премьер-министр Джузеппе Конте и вице-премьер Луиджи Ди Майо, а также министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли и некоторые другие.

Вместе с тем Сальвини, ранее заявлявший о своей готовности быть вызванным по делу о «нарушении прав мигрантов», во вторник заявил, что ожидает, что верхняя палата парламента страны примет его сторону и прокуратура не будет занимать его время своими процессами.

Как сообщалось ранее, «Министерский трибунал» (орган, имеющий право вести дела против руководителей государства) прокуратуры Катании подозревает Сальвини в «захвате 174 мигрантов». Речь идет об истории, случившейся в середине августа 2018 года: корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт с лодок 177 нелегальных мигрантов до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится.

В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В прокуратуре квалифицировали действия Сальвини (руководившего операцией, как и всей миграционной политикой) как причастность к похищениям людей, незаконное лишение свободы, злоупотребление служебным положением и одновременно — преступное бездействие.

Сальвини заявил, что считает абсурдным намерение осудить его за то, что он препятствует незаконному бизнесу по перевозке в ЕС нелегальных мигрантов. Никаких изменений в миграционной политике правительства не последует, добавил он. В действиях прокуратуры он усматривает политический подтекст.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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