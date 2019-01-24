Против Сальвини может быть открыто дело по обвинению в «захвате мигрантов»

Катания, Италия, , 16:25 — REGNUM «Министерский трибунал» (орган, имеющий право вести дела против руководителей государства) прокуратуры Катании подозревает вице-премьера Италии, главу МВД Маттео Сальвини в «захвате 174 мигрантов» с борта корабля Diciotti, рассказал Сальвини в четверг, 24 января, во время прямой трансляции на своей странице в Facebook. Он показал зрителям присланные из прокуратуры документы.

Летом 2018 года региональные судебные органы уже объявляли о начале рассмотрения дела против Сальвини с теми же обвинениями по тем же обстоятельствам, но никаких итогов это рассмотрение не имело. Осенью в прокуратуре пришли к выводу, что Сальвини принимал решение по политическим причинам, и судить за это нельзя. Двумя месяцами позже дело вновь «ожило».

Речь идет об истории, случившейся в середине августа 2018 года: корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт с лодок 177 нелегальных мигрантов до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. В пяти европейских странах говорили о готовности принять их, но позже отказались выполнять обещания.

В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В прокуратуре квалифицировали действия Сальвини (руководившего операцией, как и всей миграционной политикой) как причастность к похищениям людей, незаконное лишение свободы, злоупотребление служебным положением и одновременно — преступное бездействие.

Формально за такое преступление может грозить тюремное заключение на срок от 3 до 15 лет, отметил Сальвини. Он подчеркнул, что считает абсурдным намерение осудить его за то, что он препятствует незаконному бизнесу по перевозке в ЕС нелегальных мигрантов. Никаких изменений в миграционной политике правительства не последует, добавил Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Прокуратура Италии «архивирует» свои претензии к Сальвини