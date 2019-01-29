Греческая оппозиция против вступления Македонии в НАТО

Тирана, , 14:58 — REGNUM 28 января спикер главной греческой оппозиционной партии «Новая Демократия» Мария Спираки заявила, что её партия не будет ратифицировать протокол о вступлении Македонии в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», представители этой партии заявляли об этом еще в процессе ратификации Преспанского соглашения греческим парламентом.

По словам Марии Спираки, её партия приняла такое решение поскольку считает, что Преспанские соглашения не соответствуют национальным интересам.

Напомним, 13 января лидер партии «Независимые греки» Панос Каменос вывел свою партию из правящей коалиции и подал в отставку с поста министра обороны страны в связи с несогласием с позицией премьер-министра страны Алексиса Ципраса по Преспанским соглашениям.