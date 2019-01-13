Министр обороны Греции уходит в отставку и выводит свою партию из коалиции

Афины , , 13:42 — REGNUM Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что его партия «Независимые греки» (АНЭЛ) выходит из правящей коалиции с партией премьер-министра Алексиса Ципраса СИРИЗА, а сам он уходит в отставку. Об этом Камменос заявил журналистам сегодня, 13 января, после долгих переговоров с Ципрасом.

Камменос рассказал, что он провел обстоятельную дискуссию с премьер-министром Ципрасом. Он рад, что им удалось сотрудничать на протяжении четырех лет, даже несмотря на то, что их партии имеют разный идеологический окрас.

«Я встретился с премьер-министром. У нас была довольно долгая дискуссия… Вопрос о Македонии не позволяет мне не пожертвовать креслом», — сказал Камменос.

Он подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество с Ципрасом и СИРИЗА становится невозможным. Других деталей Камменос не сообщил и лишь отметил, что в скором времени даст пресс-конференцию в ходе которой более подробно разъяснит ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года главы МИД Греции и Бывшей югославской республики Македония заключили соглашение, согласно которому бывшая югославская республика будет переименована в Республику Северная Македония. После этого она сможет вступить в НАТО и Европейский союз. Однако этот вариант нравится далеко не всем в Греции.

Напомним, по результатам парламентских выборов 2015 года партия СИРИЗА обладает 145 мандатами в греческом парламенте. У партии АНЭЛ — 10 мандатов.