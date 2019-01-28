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Неудавшийся президент Гуайдо призвал Венесуэлу к новым протестам

Политика

«У нас все получается хорошо, очень хорошо, Венесуэла!»

Неудавшийся президент Гуайдо призвал Венесуэлу к новым протестам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хаун Гуайдо

Каракас, 28 января 2019, 23:39 — REGNUM  Самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хаун Гуайдо призвал сторонников снова выйти на улицы в его поддержку, 28 января передает агентство Reuters.

«Мы должны оставаться едиными как активные агенты перемен во всех уголках страны. У нас все получается хорошо, очень хорошо, Венесуэла!» — написал Гуайдо в «Твиттере».

Новая акция протеста запланирована на среду 30 января. Гуайдо предложил сторонникам выйти на улицы и раздавать листовки.

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Политический кризис в Венесуэле
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