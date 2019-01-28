Мадуро: Меня избрал народ Венесуэлы!

Каракас, , 19:26 — REGNUM Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро напомнил, что он был избран главой государства венесуэльским народом большинством голосов. Соответствующее заявление Мадуро опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 28 января.

Мадуро напомнил, что 20 мая 2018 года В Венесуэле прошли выборы президента страны. За Мадуро на этих выборах проголосовали 67,84% избирателей. Президент Венесуэлы указал, что процент его поддержки в венесуэльском обществе намного выше, чем поддержка правительства других стран, которые пытаются совершить в Венесуэле государственный переворот.

«Двадцатого мая прошлого года народ Венесуэлы избрал меня в качестве президента с 67,84% голосов, намного выше того, что было достигнуто правительствами, пытающимися провести государственный переворот в Венесуэле. Здесь избирает народ, а не империя!» — написал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Запада, и прежде всего США, инспирировали в Венесуэле попытку государственного переворота. 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, после того, как ему позвонил вице-президент США Майк Пенс, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его тут же признали власти США, Канады, Колумбии, Бразилии и Аргентины, а также ряд других стран Латинской Америки и Европы.

Тем не менее рычаги власти пока ещё находятся в руках Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы. Руководство венесуэльской армии также выказало лояльность законному президенту Мадуро.

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