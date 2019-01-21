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Спецпосланник ООН прибыл в Йемен в связи с «осложнением ситуации» в Ходейде

Политика

Большая часть договоренностей не выполняется сторонами конфликта

Сана, 21 января 2019, 18:53 — REGNUM  Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс прибыл в Сану в связи с «осложнением ситуации» в Ходейде, 21 января передает агентство Associated Press.

Хуситы и представители «правительственной коалиции» Йемена достигли договоренностей о прекращении огня, обмене пленными и допуске международных наблюдателей в Ходейду еще в декабре 2018 года, на переговорах в Швеции.

Однако большая часть договоренностей не выполняется сторонами конфликта. Наблюдатели ООН, все-таки допущенные в Ходейду, 17 января были обстреляны неизвестными боевиками.

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Ситуация в Йемене
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