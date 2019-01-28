Понедельник, 28 Января 2019 года
15:15:55 МСК

На украинских выборах не следует регистрировать наблюдателей из РФ — КИУ

Политика

Российским паспортом, по мнению представителя комитета, владеют исключительно провокаторы

Киев, 28 января 2019, 15:15 — REGNUM  Не регистрировать наблюдателей из России призвал глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в ходе круглого стола, сообщила пресс-служба КИУ 28 января на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

«Такие «наблюдатели»… часто не имеют никакого опыта наблюдения, не знают избирательного законодательства принимающей страны и сосредоточены, прежде всего, на распространении неправдивой, компрометирующей и провокационной информации для международных СМИ», — рассказал он.

Для предотвращения подобных действий КИУ не рекомендует украинскому центризбиркому регистрировать наблюдателей, у которых есть гражданство России, отметил Кошель.

Как сообщало, ранее ЦИК Украины принял решение закрыть избирательные участки на территории России, чтобы критично настроенные граждане Украины не смогли проголосовать.

Читайте также: Верховный суд Украины оставил в силе решение ЦИК о закрытии участков в РФ

Также в МИД РФ поступило предложение от ОБСЕ направить российских наблюдателей на украинские президентские выборы, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

Читайте также: ОБСЕ пригласила наблюдателей из РФ приехать на украинские выборы — Лавров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить