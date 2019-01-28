На украинских выборах не следует регистрировать наблюдателей из РФ — КИУ

Киев, , 15:15 — REGNUM Не регистрировать наблюдателей из России призвал глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в ходе круглого стола, сообщила пресс-служба КИУ 28 января на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

«Такие «наблюдатели»… часто не имеют никакого опыта наблюдения, не знают избирательного законодательства принимающей страны и сосредоточены, прежде всего, на распространении неправдивой, компрометирующей и провокационной информации для международных СМИ», — рассказал он.

Для предотвращения подобных действий КИУ не рекомендует украинскому центризбиркому регистрировать наблюдателей, у которых есть гражданство России, отметил Кошель.

Как сообщало, ранее ЦИК Украины принял решение закрыть избирательные участки на территории России, чтобы критично настроенные граждане Украины не смогли проголосовать.

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Также в МИД РФ поступило предложение от ОБСЕ направить российских наблюдателей на украинские президентские выборы, которые должны состояться 31 марта 2019 года.

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