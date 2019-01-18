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ОБСЕ пригласила наблюдателей из РФ приехать на украинские выборы — Лавров

Политика

Москва негативно относится к отказу украинских властей открывать выборные участки на территории диппредставительств Украины в России

Москва, 18 января 2019, 14:39 — REGNUM  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предложила Москве направить своих наблюдателей на выборы президента Украины, которые намечены на 31 марта. Об этом 18 января заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

«Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее Лавров подчеркнул, что Москва негативно относится к отказу украинских властей открывать выборные участки на территории диппредставительств Украины в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что все имеющие право голосовать украинские граждане должны получить доступ к избирательным участкам.

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