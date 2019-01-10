Верховный суд Украины оставил в силе решение ЦИК о закрытии участков в РФ

Киев, , 17:29 — REGNUM Верховный суд Украины отказался отменять решение Центральной избирательной комиссии Украины о закрытии постоянных избирательных участков на территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 10 января, сообщил журналистам депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко.

Напомним, что ранее Нимченко направил иск в Верховный суд Украины, в котором обжаловал решение ЦИК Украины закрыть все избирательные участки в России.

Такое решение ЦИК Украины приняла 31 декабря 2018 года. Ранее в России на постоянной основе были созданы пять украинских избирательных участков. Украинские граждане, находящиеся на заработках в России, вполне могли принять участие в голосовании. Поскольку таких украинских граждан в России насчитываются миллионы, они могли оказать существенное влияние на результаты голосования.

Однако теперь всех их фактически вычеркнули из избирательных списков и они не смогут принять участие в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Данное решение ЦИК было обжаловано в суде как представителями партии «Наши», так и «Оппозиционным блоком», а также «За жизнь». Все иски не были удовлетворены и решение ЦИК не отменено.