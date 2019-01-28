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Раненых украинских моряков перевели из медчасти в «Лефортово»

Политика

Адвокаты пока не виделись с задержанными моряками

Москва, 28 января 2019, 12:22 — REGNUM  Раненых после провокации в Керченском проливе украинских моряков выписали из больницы СИЗО «Матросская тишина» и направили в изолятор «Лефортово», сообщает 28 января «Интерфакс» со ссылкой на руководителя группы адвокатов задержанных Николая Полозова.

«Следователь мне сообщил, что в субботу трое раненых были выписаны из медсанчасти и переведены в СИЗО «Лефортово», — сказал Полозов.

По его словам, адвокаты пока не виделись с задержанными моряками, поэтому информации о состоянии их здоровья пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что трое украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Азовском море, получают надлежащее лечение и идут на поправку.

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