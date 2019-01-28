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Гуайдо призвал международные банки «защитить» активы Венесуэлы от Мадуро

Политика

Самопровозглашенное правительство намерено использовать их само

Каракас, 28 января 2019, 10:55 — REGNUM  Провозгласивший себя «исполняющим обязанности президента Венесуэлы» оппозиционер Хуан Гуайдо обратился к международным банкам с просьбой «защитить» активы Венесуэлы от правительства Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо сообщил 27 января на своих страницах в социальных сетях.

«Мы распространили эту просьбу среди стран мира (…), а также среди таких учреждений как Международный валютный фонд, Банк Англии и Международный транзакционный банк», — написал Гуайдо.

«Мы не позволим им продолжать грабить народ Венесуэлы», — добавил Гуайдо. По его словам, «временное правительство» Венесуэлы будет постепенно использовать эти ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Англии уже принял решение не отдавать правительству Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд.

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Политический кризис в Венесуэле
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