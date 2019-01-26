Bloomberg: Банк Англии решил не выдавать Мадуро $1,2 млрд золотом

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Банк Англии отказал законному президенту Венесуэлу Николасу Мадуро в выдаче $1,2 млрд слитками золота, которые принадлежат Каракасу. Об этом сегодня, 26 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В декабре 2018 года Николас Мадуро заявил, что его страна имеет право на продажу собственного золота на фоне очередного ужесточения санкций со стороны США и неопределенности с возвратом Венесуэле её же золота, хранящегося в Великобритании.

По данным Bloomberg, решение не выдавать венесуэльское золото Мадуро было принято Банком Англии под давлением со стороны США — госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон просили своих коллег в Великобритании перекрыть Мадуро доступ к зарубежным активам Венесуэлы.

Американцы пытаются направить зарубежные активы Венесуэлы спикеру национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя президентом Боливарианской республики.

Гуайдо уже поспешил одобрить решение Банка Англии и назвал его «защитой активов» Венесуэлы.

Известно, что международные активы Венесуэлы составляют порядка $8 млрд. Часть этих активов находится в Банке Англии, где находятся остальные — не установлено.

В 2018 году власти Венесуэлы решили вернуть $550 млн в золотых слитках, хранящихся в Банке Англии, так как появилось опасение, что эти средства будут заблокированы из-за санкций в отношении Каракаса. Речь шла о 18 тоннах золота. Однако сделать это быстро не удалось, так как возникли сложности со страховкой, необходимой для перемещения столь крупного груза золота. Теперь, как того и опасались законные власти Венесуэлы, данные средства оказались заблокированными.

Как ранее сообщает ИА REGNUM, 23 января спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Его сразу же признали власти США, ряд стран Европы и Латинской Америки.