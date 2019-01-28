50% жителей США не уверены в справедливости расследования Мюллера — опрос

Вашингтон, , 10:14 — REGNUM К итогам работы спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием дела о «вмешательстве РФ» в президентские выборы-2016 в США, с «большой осторожностью» относятся жители страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и телекомпанией ABC.

Так, согласно данным опроса, 50% жителей США сомневаются, что итоги расследования предполагаемого «сговора» Дональда Трампа с Россией будут беспристрастными и справедливыми. При этом 43% респондентов верят в объективность «будущего доклада» Мюллера.

Опрос проводился на территории США с 21 по 24 января. В нем приняли участие более 1 тыс. совершеннолетний жителей страны.

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Напомним, 8 декабря президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что налогоплательщикам в США уже обошлось более чем $30 млн расследование спецпрокурора страны Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в выборы-2016 в США.

По его словам, после двух лет расследования никакого «сговора с Россией» найдено не было.

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