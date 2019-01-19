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В офисе спецпрокурора Мюллера раскритиковали «фейковые» публикации о Трампе

Политика

Расследование «вмешательства» России в выборы в США обросло мифами и откровенной ложью

Вашингтон, 19 января 2019, 07:45 — REGNUM  В команде американского специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование «вмешательства» России в выборы в США, раскритиковали статью на портале BuzzFeed, в которой утверждалось, что у следствия якобы есть неопровержимые доказательства того, что президент США Дональд Трамп просил у своего адвоката Майкла Коэна лгать американскому Конгрессу.

Представитель офиса Мюллера прямо заявил, что статья на портале BuzzFeed — откровенная ложь. В ней написано, что спецпрокурор якобы располагает неопровержимыми доказательствами того, что Трамп лично просил Коэна говорить на слушаниях в Конгрессе неправду и якобы это подкрепляют показания свидетелей. Все это совершенно не соответствует действительности.

Напомним, что статья в BuzzFeed уже спровоцировала гневную реакцию Трампа, который сказал, что его экс-адвокат врет следствию, чтобы скостить себе тюремный срок в три года, который он недавно получил.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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