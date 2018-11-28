Закон о прямых выборах глав муниципалитетов Приморья принят в первом чтении

Владивосток, , 08:31 — REGNUM Закон о возвращении прямых выборов глав городов и районов Приморского края принят депутатами Законодательного собрания в первом чтении. С инициативой возврата прямых выборов выступил врио губернатора края Олег Кожемяко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Безвластие во Владивостоке: назначить мэра нельзя убрать

Законопроект предполагает, что руководитель муниципалитета может быть избран двумя способами: через муниципальные выборы или депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

«Эта норма позволит муниципалитету самостоятельно выбрать наиболее удобный способ избрания главы. На сегодняшний день в Приморье действует только один способ избрания главы — его выбирают депутаты», — прокомментировал законопроект директор департамента по внутренней политике администрации региона Павел Ясевич.

Ранее законопроект, инициированный Олегом Кожемяко, уже поддержали совет глав края и региональная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM после отставки мэра Владивостока Виталия Веркеенко, дума должна была запустить процедуру избрания градоначальника. Но не сделала этого, так как фракция КПРФ в знак протеста покинула зал заседаний. Владивосток так и остался без мэра. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко предложил вернуть прямые выборы глав городов и районов.