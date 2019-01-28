Инвалидам и ветеранам в России проиндексируют пособия с 1 февраля

Москва, , 07:41 — REGNUM Пособия инвалидам, ветеранам и гражданам с детьми проиндексируют в Российской Федерации на 4,3% уже с 1 февраля 2019 г. Документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства РФ.

«Подписанным постановлением установлен (в России) коэффициент индексации с 1 февраля выплат, пособий и компенсаций … в размере 1,043», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отмечается, что такой порядок индексации коснется выплат пособий и компенсаций, предназначенных для граждан с детьми, ветеранов, инвалидов, а также выплат при обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Напомним, в 2018 году коэффициент индексации пособий инвалидам, ветеранам и гражданам с детьми в РФ составлял 1,025.

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