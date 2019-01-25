В Кремле приветствуют общественный контроль за исполнением майских указов

Москва, , 13:55 — REGNUM Любое участие в контроле за исполнением майских указов президента РФ Владимира Путина востребовано. Такое заявление журналистам 25 января сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: Медведев пообещал лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах

Правительство РФ не будет выполнять майский указ президента?

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный выступил с инициативой запустить собственный профсоюз и бороться за повышение зарплат, которое предполагают указы главы государства.

Официальный представитель Кремля напомнил, что час российский лидер не раз указывал на необходимость общественного контроля за исполнением майских указов.

Ранее по теме: Исполнить все майские указы в 2017 году не удалось ни одному региону

Минфин предлагает направить на майские указы 3,8 трлн рублей

«Любое участие в контроле за исполнением майских указов — оно востребовано», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий стратегические задачи развития России до 2024 года. В документе перечисляются стратегические цели, достижение которых кабинет министров РФ обязан обеспечить для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В ОНФ обсудили «майские указы» и новые форматы работы с кабмином