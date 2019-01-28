В Венесуэле идут тайные переговоры о смещении Мадуро

Каракас, , 07:14 — REGNUM Самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо со своими союзниками начали тайные переговоры с представителями военных и правительственных кругов республики о смещении действующего главы государства Николаса Мадуро. Об этом в интервью The Washington Post рассказал сам лидер оппозиции.

По словам Гуайдо, переговоры с военными и чиновниками ведутся в секретном режиме, ко встречам стараются не привлекать внимание. Также политический деятель подчеркнул, что до начала подготовки к новым выборам в стране следует «урегулировать несколько аспектов».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства. Сразу после этого о его поддержке заявили президент США Дональд Трамп и ряд глав других государств. Россия, Китай, Мексика и некоторые другие страны высказались в поддержку законной власти в Боливарианской Республике.

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