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Президент Венесуэлы о госперевороте: «Мы не успокоимся, пока не победим»

Политика

23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя новым главой Венесуэлы

Президент Венесуэлы о госперевороте: «Мы не успокоимся, пока не победим»
Carlos Rodríguez
Николас Мадуро

Каракас, 26 января 2019, 21:06 — REGNUM  Власти Венесуэлы намерены до победного конца бороться с устроенным оппозицией государственным переворотом в стране. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти Венесуэлы) не успокоимся, пока не победим госпереворот», — написал Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста в Каракасе против законного президента страны Николаса Мадуро прошли 23 января. В тот же день спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя новым главой Венесуэлы. Его тут же признали власти США и ряда стран Латинской Америки.

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Политический кризис в Венесуэле
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