Путин провел встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Бегловым

Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провели рабочую встречу. Об этом сообщили в воскресенье, 27 января, в пресс-службе Кремля.

«Путин провёл рабочую встречу с … Бегловым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Беглов в ходе беседы поблагодарил российского лидера за выделение из резервного фонда финансовых средств на создание в Санкт-Петербурге экспозиции мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января 2019 г. глава РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 150 млн рублей из резервного фонда для действующего музея обороны и блокады Ленинграда.

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