Путин выделил Музею блокады Ленинграда 150 млн рублей

Москва, , 13:18 — REGNUM Владимир Путин 27 января подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента для действующего музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил выделить в 2019 году 150 млн рублей для предоставления бюджету Санкт-Петербурга в качестве межбюджетного трансферта. Деньги выделяются «в целях частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда».

Министерству культуры России поручено обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств и предоставить в администрацию президента отчет о расходовании средств.

Полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе надлежит обеспечить проверку исполнения распоряжения Владимира Путина.

Читайте также: Пиотровский попросил у Путина защитить Музей блокады в Петербурге

Напомним, историческому Музею блокады Ленинграда катастрофически не хватает площадей, при этом музейщики делят здание со структурами Минобороны. В настоящее время музей закрыт на капремонт, он должен вновь открыть свои двери в мае 2019 года.

При этом власти Петербурга ранее заявляли о намерении построить новый музейный комплекс, посвященный обороне и блокаде Ленинграда, на Смольной набережной. Однако в настоящее время этот проект заморожен.

Читайте ранее в этом сюжете: У главы Петербурга спросили о «заморозке» нового Музея блокады