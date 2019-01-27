Военный атташе Венесуэлы в США перешел на сторону Гуайдо

Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне Хосе Луис Сильва признал главой государства спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки написал на своей странице в Twitter.

Марки отметил, что Сильва «подтвердил конституционную верность» оппозиционному лидеру Гуайдо, которого власти США ранее признали легитимным главой Венесуэлы. Шаг венесуэльского атташе Марки назвал примером отказа от «поддержки диктаторов».

«Поощряйте других делать то же самое», — добавил представитель американской администрации.

https://twitter.com/GMarquis45/status/1089274342662389760

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя новым главой государства. Таковым его сразу же признали власти США и ряда стран Латинской Америки.

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