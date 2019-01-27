В ДНР заявили о прибытии снайперов ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе

Донецк, , 16:08 — REGNUM Украинские снайперы, которые планируют провести провокационные обстрелы территории Донецкой Народной Республики (ДНР), прибыли в район юго-восточнее населенного пункта Дзержинск. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, украинские снайперы, входящие в состав 58-й мотопехотной бригады ВСУ, «получили задачу вести беспокоящую провокационную стрельбу с целью вызова ответного огня Народной милиции Республики».

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Как передавало ИА REGNUM, 24 января постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что к линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины продолжается переброска тяжелого вооружения, в том числе тяжелых гаубиц и реактивной артиллерии.

По словам дипломата, на участках Донецк — Ясиноватая — Авдеевка, в окрестностях Светлодарска и в Золотом складывается наиболее напряженная ситуация.

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