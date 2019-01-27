Посол Канады в Китае ушел в отставку после заявления по делу Huawei

Оттава, , 04:45 — REGNUM Канадский посол в КНР Джон Маккаллум покинул свой пост после комментариев, касающихся задержания финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об отставке Маккалума говорится в специальном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Трюдо отметил, что 25 января попросил Маккаллума оставить пост посла Канады в Китае и принял его отставку. Премьер-министр поблагодарил дипломата за его деятельность и уточнил, что временным поверенным в делах Канады в КНР назначен заместитель Маккаллума Джим Никел.

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О причинах отставки в заявлении Трюдо не говорится. CBC отмечает, что ей предшествовали заявления Маккалума о ситуации вокруг задержания Ваньчжоу. Так, дипломат отмечал, что Ваньчжоу располагает серьезными аргументами для оспаривания своей высылки из Канады в США. Он указывал, к примеру, что речь шла о нарушении санкций США против Ирана, «под которыми Канада не подписывалась».

Как сообщало ИА REGNUM, Мен Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США в декабре 2018 года по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана. Власти Китая выразили американской стороне протест США и потребовали аннулировать ордер на арест топ-менеджера.

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