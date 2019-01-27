Воскресенье, 27 Января 2019 года
04:45:50 МСК

Посол Канады в Китае ушел в отставку после заявления по делу Huawei

Политика

Об этом его попросил премьер-министр Джастин Трюдо

Оттава, 27 января 2019, 04:45 — REGNUM  Канадский посол в КНР Джон Маккаллум покинул свой пост после комментариев, касающихся задержания финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об отставке Маккалума говорится в специальном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Трюдо отметил, что 25 января попросил Маккаллума оставить пост посла Канады в Китае и принял его отставку. Премьер-министр поблагодарил дипломата за его деятельность и уточнил, что временным поверенным в делах Канады в КНР назначен заместитель Маккаллума Джим Никел.

Читайте также: МИД КНР: Запад должен прекратить травлю бизнеса

О причинах отставки в заявлении Трюдо не говорится. CBC отмечает, что ей предшествовали заявления Маккалума о ситуации вокруг задержания Ваньчжоу. Так, дипломат отмечал, что Ваньчжоу располагает серьезными аргументами для оспаривания своей высылки из Канады в США. Он указывал, к примеру, что речь шла о нарушении санкций США против Ирана, «под которыми Канада не подписывалась».

Как сообщало ИА REGNUM, Мен Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США в декабре 2018 года по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана. Власти Китая выразили американской стороне протест США и потребовали аннулировать ордер на арест топ-менеджера.

Читайте также: Европа вслед за США включилась в преследование Huawei

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить