МИД КНР: Запад должен прекратить травлю бизнеса

Пекин, , 08:51 — REGNUM Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И призвал все страны прекратить травлю бизнеса. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, в ситуации с флагманом китайской телекоммуникационной индустрии — компанией Huawei — явно различимы черты политических манипуляций. Против компании без всяких на то законных оснований используется государственная сила. Все страны должны противодействовать подобной травле бизнеса считает министр.

«Правда и ложь в этой ситуации видны достаточно четко, в условиях отсутствия каких-либо доказательств используются силы государства для очернения и оказания давления на определенные компании, это аморально и несправедливо», — сказано в заявлении главы китайского внешнеполитического ведомства.

Во всей этой ситуации отчетливо виден политический расчет и манипуляция, отчего она становится ещё более неприемлемой. Правительства всех стран должны предоставлять бизнесу честную, прозрачную и справедливую деловую среду. Все предприятия, в том числе и иностранные, должны существовать в условиях рыночной конкуренции.

Конечно, все страны имеют право на защиту своей информационной безопасности, но совершенно недопустимо под предлогом этой защиты искать мнимые предлоги для нанесения ущерба совершенной законной и честной деятельности коммерческих предприятий, подчеркнул Ван И.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Канады по запросу США задержали финансового директора компании Huawei, дочь основателя телекоммуникационного гиганта Мэн Ваньчжоу. Она обвиняется в нарушении режима американских торговых санкций в отношении Исламской Республики Иран. Обвинения не подкреплены никакими доказательствами и фактически Ваньчжоу стала заложницей в торговой войне Китая и США.

Американские власти целенаправлено выдавливают со своего рынка китайские технологические компании. Так, президент США Дональд Трамп собирается в скором времени подписать указ о запрете американским компаниям покупать оборудование у китайских Huawei и ZTE.