Эво Моралес осудил созыв Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле

Ла-Пас, , 08:31 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес осудил созыв Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по инициативе США в связи с ситуацией в Венесуэлы и назвал это вмешательством во внутренние дела Боливарианской республики. Об этом Моралес написал накануне, 25 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постоянное представительство США в ООН подало официальной запрос на созыв заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. Заседание может пройти в 17:00 по московскому времени 26 января.

Моралес заявил, что через Совбез ООН США пытаются форсировать свою интервенцию в Венесуэлу.

«После того, как попытка назначить президента-марионеку, который был отвергнут вооруженными силами и суверенным народом Венесуэлы, США запросили созвать заседание Совета безопасности ООН, чтобы форсировать интервенцию», — пишет Моралес на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января в Каракасе прошли массовые акции протеста против законного президента Николаса Мадуро. В тот же день спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая контролируется оппозицией и которая фактически отстранена от власти, Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы.

Его тут же признали власти США, а также ряд стран Латинской Америки и Европы.

Мадуро назвал Гуайдо американской мариаонеткой, и потребовал, что все американские дипломаты в 72 часа покинули Венесуэлы. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что не признает требование Мадуро, так как у того якобы «нет полномочий».