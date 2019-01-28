Польша поддержит Порошенко даже ценой памяти жертв Волынской резни?

Варшава, , 07:04 — REGNUM Решение польского Конституционного трибунала дезавуировать поправку к закону об уголовном наказании за публичное отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны вызвало возмущение как в самой Польше, так и за ее пределами. В чём может состоять причина такого решения и почему правящая партия Польши «Право и Справедливость» пошла на этот шаг, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

С начала 2018 года в польском законе об Институте национальной памяти присутствовала поправка, касающаяся зверств бандеровцев по отношению к полякам, наиболее масштабным из которых была Волынская резня. Борьба с исторической реабилитацией бандеровской ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше вызывала раздражение украинских властей, но теперь запрос президента Польши Анджея Дуды, поданный им в конституционный трибунал, был удовлетворен судьями, что вызвало восторженную реакцию украинского МИД. Поправку убрали. Особенно цинично этот шаг выглядит на фоне объявления на Украине 2019 года «годом Степана Бандеры».

Возможно, со стороны «Права и Справедливости» это действие стало завуалированной поддержкой нынешнего президента Украины в качестве наиболее устраивающего кандидата на грядущих выборах. Неужели все остальные претенденты расцениваются ими как худшие?

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