В США не исключили отправки войск в Венесуэлу

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Соединенные Штаты готовы принять любые меры для обеспечения безопасности своих граждан в Венесуэле, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире радиопередачи The Laura Ingraham Show.

«Мы сделаем всё, что придётся, чтобы обеспечить безопасность наших людей», — заявил Помпео, отвечая на вопрос, может ли он обратиться к президенту США с просьбой отправить военных в Венесуэлу.

Напомним, 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Соединёнными Штатами. Американским дипломатам было дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на действия Вашингтона, которые признали главой государства самопровозглашённого «президента» страны, лидера оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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