Псевдо-врио президента Венесуэлы: Переворот – это если меня арестуют

Каракас, , 01:49 — REGNUM Переворотом в Венесуэле можно будет назвать ситуацию, когда лидера оппозиции Хуана Гуайдо арестуют, заявил сам оппозиционер на митинге.

Глава Национальной ассамблеи Гуайдо предположил, что власти могут лишить его свободы в связи с происходящими в стране волнениями. По крайней мере, отметил он, «слухи ходят».

«Если меня задержат, то это будет переворот», — заявил Гуайдо.

Читайте также: Фальшивый врио президента Венесуэлы призвал к «свободным выборам»

Напомним, Гуайдо провел митинг, назвав законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро «узурпатором» и призвав венесуэльских военных «встать на сторону народа».

Он видит выход из ситуации (созданной им и его приспешниками) в создании переходного правительства и проведении «свободных выборов». Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро рассказал, что Гуайдо встречался с ним.

Читайте подробнее: Мадуро рассказал о тайной встрече с лидером оппозиции в Каракасе

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Венесуэлу