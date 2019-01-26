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Фальшивый врио президента Венесуэлы призвал к «свободным выборам»

Политика

Говоря о «свободных выборах», Гуайдо призвал военных «встать на сторону народа»

Каракас, 26 января 2019, 01:27 — REGNUM  Создать правительство переходного периода и провести «свободные выборы» призвал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает Europapress.

Выступая на митинге, самовольно объявивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Гуайдо заявил, что у власти в стране находится «узурпатор», поэтому остается только одно:

«Единственный возможный вариант — это тот, что приведет к прекращению узурпации, созданию правительства переходного периода и свободным выборам».

Говоря о «свободных выборах», Гуайдо призвал военных «встать на сторону народа» и «на сторону Конституции».

Что касается высылки американских дипломатов, о которой объявил 24 января президент Венесуэлы Николас Маудуро, то лидер оппозиции — против. Гуайдо призвал никому не уезжать — ни американским дипломатам, ни китайским, ни российским.

Напомним, Маудуро дал американским дипломатам три дня на отъезд из страны, поскольку дипломатических отношения у Каракаса с Вашингтоном больше нет. Венесуэльская дипмиссия в США уже прекратила свою работу.

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Политический кризис в Венесуэле
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