Лже-и.о. президента Венесуэлы провел митинг

Каракас, , 01:06 — REGNUM Митинг провел в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, пишет Europapress.

Выступая перед венесуэльцами, глава Национальной ассамблеи Гуаидо назвал президента Боливарианской республики Николаса Мадуро «узурпатором», а его нахождение у власти — «режимом».

Он заявил, что власть пытается наладить с ним «фальшивый диалог», потому что не может добиться своего путем «убийств, репрессий и преследований».

«Мир и режим должны очень ясно понимать, что никто не пойдет на фальшивый диалог», — сказал Гуаидо.

Напомним, на фоне попытки венесуэльской оппозиции дестабилизировать обстановку в стране союзники Венесуэлы заявили, что стороны конфликта (законный президент и оппозиция) должны сесть за стол переговоров.

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В частности, российский президент Владимир Путин отметил, что Венесуэла сама разберется в своем политическом кризисе, а попытки Запада повлиять на политику Каракаса неприемлемы.

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Мадуро высказался в пользу такой позиции. 25 января он сказал, что готов на диалог с оппозицией. Кроме того, выяснилось, что Гуаидо являлся на встречу с Мадуро в тот день, когда он устроил демарш с «провозглашением» себя и.о. президента. Однако факт встречи афишировать прозападный оппозиционер не хотел.

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