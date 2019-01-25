ЕС «горячо приветствует» ратификацию соглашения Греции и Македонии

Брюссель, , 20:18 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер «горячо приветствует» ратификацию парламентом Греции соглашения о переименовании Македонии, 25 января передает агентство Associated Press.

«Потребовалось политическое мужество, лидерство и ответственность всех сторон, чтобы разрешить один из самых укорененных споров в регионе. Обе страны воспользовались этой уникальной возможностью, которая служит примером примирения для Европы», — говорится в заявлении Юнкера.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января соглашение о переименовании Македонии в «Северную Македонию», открывающее балканской стране двери в НАТО и ЕС, было ратифицировано греческим парламентом.

Македонский парламент ратифицировал соглашение ещё в 2018 году, однако греческие законодатели и политические партии долго не могли прийти к единому мнению.

Дебаты по соглашению с Македонией продолжались в парламенте Греции три дня и сопровождались многочисленными акциями протеста в Афинах и на севере страны.

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