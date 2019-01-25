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Греческий парламент ратифицировал соглашение с Македонией

Политика

Соглашение получило поддержку только благодаря независимым кандидатам

Афины , 25 января 2019, 16:59 — REGNUM  Парламент Греции ратифицировал сделку по переименованию Македонию, заключенную между правительствами Алексиса Ципраса и Зорана Заева, 25 января передает агентство Associated Press.

Перед голосованием в парламенте прошли три дня ожесточенных дебатов. Соглашение получило поддержку только благодаря независимым кандидатам, в последний момент выступившим на стороне «Сиризы» Ципраса.

Соглашение между Грецией и Македонией, согласно которому балканская страна будет переименована в «Северную Македонию», а Греция прекратить препятствовать ее вступлению в НАТО и ЕС, было ратифицировано парламентом Македонии еще в конце 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сделка с Македонией, которая должна прервать 28 лет политического и дипломатического противостояния между странами-соседями, вызвала серьезные споры в Греции.

Одновременно с дебатами в парламенте на улицах Афин проходили крупные акции протеста, которые несколько раз закончились столкновениями с полицией.

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Переименование Македонии
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