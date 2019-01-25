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Эрдоган: Турция создаст «безопасную зону» в Сирии, с США или без них

Политика

Турецкие военные вытеснят курдов на 32 километра за Евфрат

Анкара, 25 января 2019, 17:52 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона в любом случае добьется создания «безопасной зоны» на севере Сирии, 25 января передает агентство Associated Press.

По словам Эрдогана, Турция не намерена «вечно ждать» согласия США на создание 32-километровой (20 миль) зоны к востоку от Евфрата, «свободной» от курдских вооруженных формирований.

Курдские вооруженные формирования, такие как YPG, считаются в Турции террористическими организациями. Одновременно с этим, курды являются основными союзниками США на севере Сирии.

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Турецкая операция «Щит Евфрата» в Сирии
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