Эрдоган: Турция создаст «безопасную зону» в Сирии, с США или без них

Анкара, , 17:52 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона в любом случае добьется создания «безопасной зоны» на севере Сирии, 25 января передает агентство Associated Press.

По словам Эрдогана, Турция не намерена «вечно ждать» согласия США на создание 32-километровой (20 миль) зоны к востоку от Евфрата, «свободной» от курдских вооруженных формирований.

Курдские вооруженные формирования, такие как YPG, считаются в Турции террористическими организациями. Одновременно с этим, курды являются основными союзниками США на севере Сирии.

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