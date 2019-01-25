Вооруженные силы Турции нанесли удары по позициям сирийских курдов

Анкара, , 15:09 — REGNUM Вооруженные силы Турции нанесли удары по позициям Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, расположенных на севере Сирии в районе Тал-Рифат, сообщает 25 января Anadolu Ajansi.

Отряды народной Самообороны, входящие в объединение «Демократических сил Сирии», считаются в Турции террористическими группировками. Анкара связывает повстанцев с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Напомним, РПК на протяжении нескольких десятилетий ведет борьбу с правительством Турции за право создания собственной автономии в рамках государства. В кровопролитных столкновениях погибли свыше 40 тыс. человек.

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