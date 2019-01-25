Путин будет на торжествах в честь снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург 27 января для участия в торжествах в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает 25 января ТАСС.

«Президент действительно в воскресенье будет в Санкт-Петербурге, он примет участие в нескольких мемориальных мероприятиях», — сказал Песков. По его словам, День освобождения Ленинграда от блокады — «очень важная дата для всей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина».

Список мероприятий в Петербурге, в которых примет участие президент, пока вырабатывается.

Песков не стал комментировать дискуссию об уместности проведения в Санкт-Петербурге военного парада на Дворцовой площади 27 января, который некоторые считают днем памяти. «Город с богатыми дискуссионными традициями, поэтому в данном случае это не тема Кремля», — сказал он.

Напомним, 27 января в Петербурге пройдет военный парад, котором примут участие 2,5 тыс. военнослужащих и курсантов, а также 80 единиц техники. 24 января прошла генеральная репетиция парада на Дворцовой площади, 25 января в небе Петербурга тренировку провели самолеты МиГ-29 пилотажной группы «Стрижи».

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