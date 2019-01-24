Генеральный «прогон» военного парада состоялся в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга сегодня, 24 января, прошла генеральная репетиция парада, который состоится 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Парад будет состоять из торжественного марша пеших колонн и прохода военной техники. Участниками парада станут 2,5 тысячи военнослужащих ЗВО и курсанты военных вузов Министерства обороны РФ, а также сотрудники других силовых структур.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», на генеральной репетиции впервые была полностью задействована звуковая составляющая парада, в то время как на первых тренировках поздравления командующего парадом были условными.

Пешую часть парада возглавляют колонны курсантов военных вузов, одетых в форму красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев военных лет, с оружием времен Великой Отечественной войны.

Механизированную часть парада откроет легендарный «танк Победы» Т-34.

За ним проследуют боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Завершится парад выступлением военного оркестра.

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Ранее военнослужащие ЗВО приняли участие в парадах в честь 75-летия годовщины освобождения Курска, Брянска, Смоленска и Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, напоминают в пресс-службе округа.

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