Четверг, 24 Января 2019 года
16:12:45 МСК

Генеральный «прогон» военного парада состоялся в Петербурге

Политика

Военный парад в честь юбилея снятия блокады состоится утром в воскресенье, 27 января

22
Генеральный «прогон» военного парада состоялся в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Знамёна Великой Отечественной войны на репетиции парада

Санкт-Петербург, 24 января 2019, 16:12 — REGNUM  На Дворцовой площади Санкт-Петербурга сегодня, 24 января, прошла генеральная репетиция парада, который состоится 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

4
Генеральная репетиция парада в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
2
Командующий парадом и принимающий парад
Дарья Драй © ИА REGNUM
Командующий парадом и принимающий парад

Парад будет состоять из торжественного марша пеших колонн и прохода военной техники. Участниками парада станут 2,5 тысячи военнослужащих ЗВО и курсанты военных вузов Министерства обороны РФ, а также сотрудники других силовых структур.

3
Руководители парада и ЗВО
Дарья Драй © ИА REGNUM
Руководители парада и ЗВО

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», на генеральной репетиции впервые была полностью задействована звуковая составляющая парада, в то время как на первых тренировках поздравления командующего парадом были условными.

10
Курсанты на генеральной репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты на генеральной репетиции парада
9
Рота почетного караула
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рота почетного караула

Пешую часть парада возглавляют колонны курсантов военных вузов, одетых в форму красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев военных лет, с оружием времен Великой Отечественной войны.

6
Военнослужащие в форме времён Великой Отечественной войны на репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие в форме времён Великой Отечественной войны на репетиции парада
7
Военнослужащие в форме народного ополчения времён Великой Отечественной войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие в форме народного ополчения времён Великой Отечественной войны
11
Курсанты на генеральной репетиции в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты на генеральной репетиции в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда
12
Курсанты на генеральной репетиции военного парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты на генеральной репетиции военного парада

Механизированную часть парада откроет легендарный «танк Победы» Т-34.

13
Танк Т-34 на генеральной репетиции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34 на генеральной репетиции
14
Башня танка Т-34
Дарья Драй © ИА REGNUM
Башня танка Т-34
19
БМП на генеральной репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
БМП на генеральной репетиции парада

За ним проследуют боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

15
Военная техника времён Великой Отечественной войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военная техника времён Великой Отечественной войны
16
Техника времен Великой Отечественной войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Техника времен Великой Отечественной войны
17
Колонна автомашин на генеральной репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Колонна автомашин на генеральной репетиции парада
18
Колонна БТР на генеральной репетиции парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Колонна БТР на генеральной репетиции парада

Завершится парад выступлением военного оркестра.

Читайте также: Стал известен формат минуты молчания в День снятия блокады Ленинграда

Ранее военнослужащие ЗВО приняли участие в парадах в честь 75-летия годовщины освобождения Курска, Брянска, Смоленска и Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, напоминают в пресс-службе округа.

20
Современные танки на генеральной репетиция парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Современные танки на генеральной репетиция парада
21
Военнослужащие на генеральной репетиция парада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиция парада

Смотрите галерею к статье

regnum author Дарья Драй
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Юбилеи и памятные даты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить