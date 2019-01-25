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США перебросили в Сирию дополнительные войска — СМИ

Политика

Данные о численности войск в целях безопасности не сообщаются

США перебросили в Сирию дополнительные войска — СМИ
Армия США

Вашингтон, 25 января 2019, 11:02 — REGNUM  Соединенные Штаты отправили дополнительный контингент войск в Сирию для обеспечения безопасного вывода своих военнослужащих из Арабской Республики, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что военнослужащие будут вести охрану военных объектов во время вывода из Сирии личного состава и техники. При этом отправленные дополнительные войска могут перебрасываться в любые районы Сирии. Данные о численности войск в целях безопасности не сообщаются.

Напомним, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и анонсировал вывод американских войск из Сирии.

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Участие США в войне в Сирии
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