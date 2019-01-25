США перебросили в Сирию дополнительные войска — СМИ

Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Соединенные Штаты отправили дополнительный контингент войск в Сирию для обеспечения безопасного вывода своих военнослужащих из Арабской Республики, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что военнослужащие будут вести охрану военных объектов во время вывода из Сирии личного состава и техники. При этом отправленные дополнительные войска могут перебрасываться в любые районы Сирии. Данные о численности войск в целях безопасности не сообщаются.

Напомним, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и анонсировал вывод американских войск из Сирии.

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