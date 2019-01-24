США дополнительно выделят $10 млн на оказания «общественных услуг» в Сирии

Москва, , 13:10 — REGNUM На программу оказания «жизненно важных общественных услуг» в Сирийской Арабской Республике Соединённые Штаты планируют направить на 22% средств больше, чем ранее. Согласно дополнению к контракту, подготовленному Агентством США по международному развитию, речь идёт о $10 млн. Таким образом, бюджет программы «Жизненно важные услуги в Сирии», действовавшей в 2016—2017 годах, возрастёт с 45 млн до 55 млн долларов.

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Уточняется, что выделение дополнительных средств Вашингтон уже одобрил. В документе поясняется, что без предоставленных средств Белый дом не сможет «своевременно поддерживать успехи в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» на северо-востоке страны, пишет RT.

Так, 10 млн долларов планируется направить подрядчику на проведение инженерных работ в Сирии, в частности, на ремонт повреждённой инфраструктуры, замену водопровода, а также электросетей и систем отопления.

По мнению экспертов, такая «щедрость» со стороны США — это «отвлекающий манёвр» и «элемент психологической борьбы». При этом отмечается, что северо-восток Сирии, как район, на восстановление которого планируется направить дополнительные средства, выбран Вашингтоном не случайно. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов уверен, что «американцы там на самом деле продолжат поддержку боевиков по линиям спецслужб».

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Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, восстановление разрушенной за семь лет войны инфраструктуры в Сирии может стоить порядка $400 млрд. На это понадобится 10—15 лет.

Напомним, в апреле 2018 года власти США законодательно закрепили запрет на любую помощь по восстановлению инфраструктуры Сирии на территории, контролируемой официальным Дамаском.

«Помощь США, предоставленная для восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет расходоваться или в демократической Сирии, или в тех районах страны, что неподконтрольны правительству Башара Асада», — гласит текст законопроекта.

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